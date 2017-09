Nimekiri: need on 10 kõige ohtlikumat nime internetis

Interneti kõige ohtlikuma inimese nime kannab pop-punk muusik Avril Lavigne, kelle viimane album pärineb 2013. aastast. Just tema nimega seoses on suurim võimalus sattuda veebilehtedele, mis sisaldavad kas arvutiviiruseid või pahavara.

Avril Lavigne'i nimeotsingute puhul võib 14,5 protsendil juhtudest sattuda võimalikule ohuallikale. See number tõuseb 22 protsendile, kui internetiotsingus on tema nimele lisatud veel väljend free MP3 (tasuta MP3 fail - e.k).

Teisel kohal interneti ohtlikumate inimeste nimekirjas oli Bruno Mars, tal väga tihedalt kannul Carly Rae Jepsen. Neljandal kohal oli Zayn Malik, viiendal Celine Dion, kuuendal Calvin Harris, seitsmes Justin Bieber, kaheksas Sean «Diddy» Comps, üheksas Katy Perry ja kümnendaks on siis langenud kunagine esikoha omanik Beyonce.

Muidugi on mõnevõrra ebatavaline, et McAfee interneti ohtlikumate interneti nimede nimistus troonib Lavigne, kes oli 2013. aastal selles nimistus 2. kohal, kuid on pärast seda olnud haiguse tõttu avalikust elust eemal. Mõnevõrra on tema populaarsus internetis põhjendatav aga sellega, et väidetavalt töötab ta uue albumi kallal.

Lisaks on Lavigne esimene naissoost muusik, kes on kunagi interneti ohtlikumate inimeste nimistut juhtinud.2016. aastal kandis seda tiitlit näitlejatar Amy Schumer ja 2015. aastal Hollandi DJ Armin van Buuren.

McAfee interneti ohtlikumate inimeste uuringu eesmärk on juhtida arvutikasutajate tähelepanu ohtudele, mis võivad kaasneda kahtlastel linkidel klikkimisega.