Galerii: Tehnopol avas uue kaksiktorni, Palo soovis rumalaid juhte

Tehnopoli juhtaja Jaak Raie sõnul teaduspark juba praegu Baltimaade suurim ning selles tegutseb üle 200 asutuse ja ettevõtte ning kus igapäevaselt käib tööl 4000 inimest. Tehnopolis on ruumid näiteks sellistel tehnoloogiaettevõtetel nagu Skype, Fujitsu, Cybernetica ja Starship Technologies.

Uue – kaksiktornidest – koosneva kompleksi arhitekt on Kalle Rõõmus ning selle ehitamine läks maksma üheksa miljonit eurot. Mäealuse 2-2 asuv hoone on maa-aluse garaaži kaudu ühendatud Tehnopoli ühe senise büroohoonega.

IT-minister Urve Palo luges tänasel hoone avamisel ette tsitaadi Bernard Shaw’lt, kus näitekirjanik märkis, et kui tark inimene kohaneb ümbritseva maailmaga, siis rumal proovib maailma kohandada vastavalt iseenda soovidele – seepärast sõltub kogu protsess rumalatest inimestest.

«Ma väga loodan, et siin Tehnopoli linnas on hästi palju rumalaid inimesi. Just nende ettevõtete eesotsas, kes siia tulevad,» naljatel Palo ja soovis, et Tehnopolist saab Euroopa Silicon Valley.

Tehnopolis on kokku rendipinda 55 000 ruutmeetrit, selles tegutseb viis teadusarenduskeskust ja kaks laboratooriumit. Uus kaksiktorn kuulub Tehnopoli ja Astlanda tütarettevõttele.