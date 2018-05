Daimler: Taxify on ideaalne täiendus meie portfellile

Kuhni sõnul on Daimleri senistest sõidujagamise lahendustest edukaimaks osutunud MyTaxi ja seda nii Euroopas kui Ladina-Ameerikas. Kokku on Daimleri teenustel car2go, moovel ja mytaxi tänaseks 22 miljonit registreeritud kasutajat. Seda kokku 100 linnas Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Hiinas.

Lisaks on ettevõttel Daimler Mobilty Services osalus sellistes jagamislahendustes nagu Blacklane, Careem, Chauffeur Privé, FlixBus, Turo and Via.