Suur ülevaade: Eesti õnnetud IT-ministrid ja nende nõunikud

Kirglik öö väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo nõunikevaliku ümber on leidnud oma loogilise lõpu ning aeg on tagasi vaadata, kes on üldse olnud Eesti IT-ministrid, miks nad pole ükski ametis lõpuni vastu pidanud ja kes on olnud nende nõunikud.