Käesoleva aasta 1. juulist asus TAG Heuer'i tegevjuhiks Frédéric Arnault. Tegemist on Facebooki tehisintellekti tiimist tulnud 25 aastase mehega, kes on ka tipptasemel pianist. Prokofjevist ja Rahmaninovist lummatud talent on esinenud koos Vene Riikliku Filharmooniaorkestriga 2017 aastal. Samal aastal asust ta tööle TAG Heuer'isse. Arnault on öelnud, et varsemalt musitseeris ta igapäiselt ja nüüd vaid kolmel korral nädalas. Tegemist on arusaadavalt rafineeritud maitse ja tõsise esteetilise selgrooga inimesega, kelle astumine traditsioonidega kellatööstuse etteotsa võib tuua sootuks uusi muutusi.