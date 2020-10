Milrem Roboticsi mehitamata sõidukid varustatakse ründedroonidega

Ründedroonidega varustatud sõidukid on võimelised tegutsema rasketes lahingutingimustes, sealhulgas keskkondades, kus GPS ning side on häiritud ning puudub tagalatoetus. See annab üksustele luurevõimekuse koos ülitäpse kaugmaa tulejõuga, mida on seni olnud võimalik saavutada vaid mitme üksuse koostöös.