iPhone 12 on Apple'i uusim telefon, millel on kaks kaamerat - üks põhiline ning üks lainurk, mõlemad 12 MP. Apple on ammu olnud tuntud kui kaameratehnoloogia innovaator kuna just nemad tõid esimesena turule kaksik-kaamera süsteemi, mida teised telefonitootjad hakkasid kiiresti järgi tegema. Tänapäeval peitub aga olulisim osa «kvaliteetsest» fotost arvutuslikus fotograafias ehk kuidas pilti reaalajas töödeldakse.