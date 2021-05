Hiina nutitelerid nuhkisid miljonite inimeste järel

Foorumisse postituse kirjutanud kasutaja hakkas uurima, miks tema nutiteler aeglane on ja avastas taustalt töötamas GoZhengi andmeteenuse. Seejärel selgus, et kasutajate info saadetakse Hiina ettevõttele Gozen Data, mis kogub andmeid televiisori vaatamise kohta.

Skyworth ja Gozen said inimestelt palju kriitikat ja neid süüdistati klientide järel nuhkimises. Gozen vabandas ja lubas edaspidi koguda ainult sellist informatsiooni, millele kasutajad on heakskiidu andnud.

Skyworth teatas, et ettevõtte jaoks on kasutajate privaatsus väga oluline. Ettevõte viitas, et Gozeni rakendus oli vaid Mandri-Hiinas müüdud teleritesse installeeritud.