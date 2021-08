FOTOD ⟩ Samsung esitles uusi volditavaid nutitelefone

Mõlemad telefonid on IPX8 veekindlad ja kaetud tugeva Gorilla Glass Victus klaasiga. Galaxy Z Fold3 nutitelefon on lisaks sellele varustatud esikaameraga, mis asub seadme ekraani all.

«Volditavad nutitelefonid on hetkel selline valdkond, kus iga uue põlvkonnaga toimub seadmetes rohkelt uuendusi, kuna antud tootekategooria on veel noor ja areneb kiirelt. Samsungi jaoks on tegemist juba kolmanda põlvkonna volditavate telefonidega, seega oleme saanud varasematest kogemustest palju õppida ja olemasolevatelt volditavate nutitelefonide kasutajatelt rohkelt tagasisidet, mida järgmistele mudelitele tuleks lisada,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Aasma sõnul soovivad volditava nutitelefoni ostu kaaluvad inimesed rohkem kindlust nende vastupidavuse osas. Lisaks Gorilla Glass Victus ekraaniklaasile on seadmete raamid valmistatud Samsungi spetsiaalsest tugevdatud alumiiniumist. Samuti on seadmete sisemisel volditaval ekraanil uus kate, mis on 80 protsenti vastupidavam kui eelmistel mudelitel. Telefonide vastupidavuse testimiseks on mõlemad mudelid läbinud katsed, kus telefoni volditakse lahti ja kokku 200 000 korda.

Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold3 on suurem, 7,6-tollise Infinity Flex sisemise 2208x1768 resolutsiooniga ekraaniga nutitelefon, mida on võimalik sarnaselt raamatule kokku voltida ja avamisel saab kasutada väiksema tahvelarvutiga võrreldavat ekraani.

Galaxy Z Fold3 FOTO: Kaarel Kook (Hamburg)

Telefoni ekraani alla on peidetud esikaamera, mis on seadme kasutamise ajal märkimisväärselt vähem nähtav. Samuti on seadme välimisel ekraanil 10 MP esikaamera. Lisaks on ekraan 120 Hz värskendussagedusega ja võrreldes eelmise mudeliga 29 protsenti eredam.

Galaxy Z Fold3 nutitelefonile on lisatud ka Samsungi S Pen puutepliiatsi tugi, mida on varem aastaid kasutanud Note seeria nutitelefonid. Volditava telefoni jaoks on arendatud spetsiaalsed S Pen Fold Edition ja S Pen Pro puutepliiatsid, mis on mõeldud just volditava ekraaniga kasutamiseks. Kokkuvolditult saab kasutada seadme välimist 6,2-tollist HD+ Dynamic AMOLED ekraani, mis on samuti 120 Hz värskendussagedusega.

Galaxy Z Fold3 FOTO: Kaarel Kook (Hamburg)

Galaxy Z Fold3 telefoni tagaküljel on kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 12 MP telefotokaamera, mis pakub kahekordset optilist suumi. Telefoto ja lainurkkaamerad on varustatud ka optilise pildistabilisaatoriga (OIS). Seespool on seadmel 12 GB muutmälu ja kuni 512 GB salvestusruumi. Aku on Galaxy Z Fold3 telefonil 4400 mAh mahuga.

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip3 on väiksem ja kompaktsusele suunatud telefon, millel on seespool 6,7-tolline FHD+ resolutsiooniga ekraan, mis pakub samuti 120 Hz värskendussagedust. Lisaks on seadme välimisel küljel väike 1,9-tolline ekraani, mida saab kasutada sissetulevate teavituste lugemiseks või selfide tegemisel pildi eelvaate vaatamiseks. Lahtivoldituna on telefon ligikaudu tavalise nutitelefoni suurune, kuid kokkuvolditult on see poole väiksem.

Galaxy Z Flip3 FOTO: Kaarel Kook (Hamburg)

Seadme välimisel küljel on kaks kaamerat. 12 MP ülilainurkkaamera ja 12 MP lainurkkaamera, millel on samuti optiline pildistabilisaator. Seadme sisemisel küljel on 10 MP selfikaamera.

Aasma sõnul on Z Flip3 telefoni juures üheks oluliseks uuenduseks kindlasti selle välimine ekraan, mis on nüüd neli korda suurem kui eelmisel mudelil, mis muudab selle kasutamise palju mugavamaks ja ekraanile mahub nüüd korraga palju rohkem informatsiooni.

Galaxy Z Flip3 FOTO: Kaarel Kook (Hamburg)

Z Flip3 telefoni sees on 8 GB muutmälu ja kuni 256 GB salvestusruumi ning 3300 mAh aku. Samsung Galaxy Z Fold3 nutitelefon toetab 25 W kiirlaadimist, 10 W juhtmevaba laadimist ja 4,5 W laadimist teise nutitelefoni kaudu. Galaxy Z Flip3 toetab 15 W kiirlaadimist, 10 W juhtmevaba laadimist ja 4,5 W laadimist teise nutitelefoni kaudu.