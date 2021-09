Hiinas on asutud uurima nende kuukulguriga korjatud ja Maale jõudnud sealse pinnase proove, vahendab Space.com. Pekingi Uraani Geoloogia Instituudis on analüüsimiseks 50 milligrammi kuukivimeid, et kindlaks teha, kui palju ja kuidas neid saaks Maal energeetilisteks vajadusteks kasutada.