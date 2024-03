Memristor on elektrooniline seade, mille nimi on tuletatud «mälust» (memory) ja «takistist» (resistor). Selle takistus sõltub seda eelnevalt läbinud voolu tugevusest.

Massachusettsi Amhersti ülikooli insenerid on tõestanud, et nende analoogarvutusseade, mis on memristoridest, suudab täita keerulisi teaduslikke andmetöötlusülesandeid, ületades samal ajal digitaalse andmetöötluse ees olevaid tõkkeid.