Google'i tõlge sai jälle targemaks

Google'i tõlke uue algoritmi põhimõte on selline, et maksimaalselt sobiva (soovitatava) tõlke valimise asemel jagab programm lause mitmeks omavahel seotud osadeks ning tõlgib neid kontekstist lähtudes, kirjutab Digitark. Google Research väidab, et uus algoritm (GNMT, Google Neural Machine Translation) vähendab vigade kogust 55–85% võrra, mis parandab masintõlke kvaliteeti oluliselt.

Koos oma uurimistöö ning tema tulemuste publitseerimisega integreeris Google neurovõrgualgoritmi tõlkesse hiina keelest inglise keelde – umbes 18 miljonit tõlget päevas kuulub just selle keelepaari teenindamisele. Uus tõlkealgoritm arendatakse ja uuritakse ka teiste keelepaaride jaoks, mõned neist saavad testversioonid juba lähikuudel.

Sõltumata sellest, kui kaugele on GNMT'i arendamine jõudnud, jätkab automatiseeritud tõlketeenus ka vigade andmist, näiteks nagu tõlkimisel terve sõnade ignoreerimine või harva kasutatavate terminite vale tõlgendamine. See tähendab, et ajani, kui masinad saavad inimesi tõlkimisel tõesti asendada, on veel tükk aega liikuda.

