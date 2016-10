Google esitleb maailmale oma uut mobiiltelefoni ja nutikodu

Google Pixel tuleb turule kahes suuruses – 5- ja 5,5-tollise ekraanidiagonaaliga. Eelinfo kohaselt on telefonil Snapdragon 821 kiip, 4GB muutmälu ja 32 või 128GB põhimälu. 1080p ekraan on väiksemaks mudelil resolutsiooniga 1080x1920 ja FL-mudelil 1440x2560 pikslit. Loomulikult on telefon varustatud uusima Androidi platvormiga.

Infolekete kohaselt peaks telefoni aku 15-minutilise laadimise järel kestma seitse tundi. Väiksema mudeli aku mahutavuse näitajaks on 2770 ja suuremal 3450mAh. Telefon on varustatud uusima UCB-C ühenduskaabli sisendiga. Põhikaameral on megapiskleid 12.

Google Pixel uus telefon / 9t5Google

Google peaks homme koos telefoniga esitlema ka uusimaid teenuseid ja rakendusi, näiteks Allo sõnumivahetus- ja Duo videokõnede programmi. Lisaks tasuta pilvemahuga Google Photos piltide jaoks.

Kuulduste kohaselt on Google’ile uusimad telefonid valmistanud HTC ning selle alghinnaks USA-s pakutakse 649 dollarit.

Eelduste kohaselt esitleb Google homme ka Google Home uut lahendust, mis on varustatud häälejuhtimisega virtuaalse abimehega Assistant. Selle abil saab näiteks meeldetuletusi salvestada, televiisorit juhtida, muusika mängima panna ja juhtida kodumasinaid. Google Home on avatud lahendus, millega on võimalik liidestuda kõigil kodutehnika tootjatel. Väidetavalt on Google kõnelusi pidanud lausa 50 tootjaga. Eelkõige oodatakse uudiseid koostööst Samsungi SmartThings lahendusega.

Lisaks telefonidele ja nutikodulahendusele peaks Google homme esitlema veel oma uusi virtuaalreaalsuse prille Daydream, WiFi ruuterit ja Andromeda-nimelist tarkvaraplatvormi. Uudiseid on tulemas ka Chromecasti uuendustest, millel nüüd 4K-kvaliteedi tugi.

Postimehe tehnikaportaal annab teisipäeva õhtul Google'i uudistest täpsema ülevaate.