Maailma suurim reklaamiostja kahtleb Facebooki sihtreklaamide efektiivsuses

Majapidamistoodetele keskendunud suurettevõte Procter&Gamble (P&G) teatas, et vähendab Facebookis sihtreklaamide ostmist, kuna leiab, et nende efektiivsus on piiratud, kirjutab Wall Street Journal.