Apple Pay jõudis Venemaale

Apple´i poolt 2014. aastal loodud teenus hakkab Venemaal toimima partnerite Sberbank ja Mastercard abil. Venemaast saab ühtlasi kümnes riik maailmas, kus on võimalik Apple Pay kaudu maksta.

Apple Pay on makse- ja nn digitaalse rahakoti teenus, mis lubab veebikeskkondades ning nutiseadmete vahendusel kaupade ja teenuste eest tasuda. Apple Pay´d on võimalik kasutada nutitelefonidest iPhone 6, 6S, SE ja hilisemate mudelite vahendusel, tahvelarvutitest toetatakse iPad Air 2 ja iPad Prod. Samuti on võimalik maksta nutikella Apple Watch vahendusel.