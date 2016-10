JustWatch jõudis täna Eestisse

Möödunud aasta algul tegevust alustanud JustWatch oli seni kättesaadav 18 riigis ning seda on nüüdseks kasutanud enam kui 18 miljonit inimest.

Teenus võimaldab ühe otsinguga saada vasted sellistest platvormidest nagu Netflix, iTunes, Google Play, iTunes ja Viaplay ning saada ühtlasi infot viimati neisse keskkonda lisatud uuest sisust.

Kui mõni film on samaaegselt kättesaadav mitmes keskkonnas, siis on võimalik jälgida kohe ka seda, millises neist on selle vaatamine kõige odavam.

Vasteid saab filtreerida veel näiteks selle põhjal, kas need on saadaval mahamängimiseks või ostmiseks, on nende kvaliteediks HD või SD, lisaks tootmise aasta, sisukategooria ja reitingu alusel.

Teenus on kättesaadav nii veebis kui Androidi ja iOSi rakendustena ning lisaks Eestile laienes see täna Lätisse ja Leetu.