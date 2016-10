RIA hoiatab: hoogustunud on nn Microsofti petukõned

Pettuse ülesehitus on lihtne: helistaja tutvustab end Microsofti kasutajatoe või partnerasutuse töötajana ja väidab, et on saanud abipalve kasutaja arvuti korrastamiseks. Seda vaatamata asjaolule et Microsoft on oma kasutajatoe lehel välja toonud, et tema ei paku enda initsiatiivil tuge.

Seejärel võib pettur üritada müüa hirmuvara (scareware) tooteid, mis justkui leiavad arvutist pahavara ning kui maksta teatud summa, saab nendest pahalastest lahti. On ka võimalus, et petturi eesmärk on varastada kontode ja krediitkaardi andmed.

Selleks, et petturid saaksid oma eesmärki täita, paluvad nad külastad teatud veebisaiti, kust saab alla tõmmata kaughaldustarkvara või pahavara. Kaughaldustarkvara, enamikul puhkudel laialt levinud TeamViewer, lubab telefoni otsas oleval petturil kasutaja masina üle võtta.

Teine, levinum ja mitte nii tehniline pettus on petturi palve sirvida tema kirjeldatud lehte, kust saab konto parooli muuta. Selgitatakse, et see on Microsofti standardprotseduur nakatunud kasutajate andmete lekke ärahoidmiseks.

Petukõned, just Microsofti (MS) kasutajatoe nime alt, on olnud liikvel 2009. aastast üle maailma, alates Ameerika Ühendriikidest ja lõpetades Uus-Meremaaga. Uue hoo on sisse saanud aga ka .ee domeeni petukõned.

Allikas: RIA ajaveeb

Kuula tüüpilist petukõned allolevas videos: