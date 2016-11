Toyota tõugati uute sõiduautode müügi troonilt

Oktoobris müüdi Eestis 1874 uut sõiduautot, mis on 0,4 protsenti enam kui aasta tagasi. Kümne kuuga on tänavu müüdud kokku 19288 uut sõiduautot, ehk 10 protsendi võrra rohkem kui möödunud aastal samal perioodil, teatas Autode müügi ja teenindusettevõtete liit AMTEL.

Automarkide edetabelis toimus oktoobris võimuvahetus ja edukaimaks osutus Škoda, milliseid müüdi 251. Järgnesid Toyota 244 ja Renault 178 müüdud sõiduautoga. Septembris juhtis edetabelit Toyota 339 müüdud sõiduautoga. Kümne kuu kokkuvõttes juhib aga automarkide edetabelit Toyota, millele järgnevad Škoda ja Volkswagen.

Mudelitest oli oktoobris menukaim Škoda Octavia 115 müüdud autoga ning järgnesid Toyota Avensis ja Renault Megane, vastavalt 60 ja 59 autoga. Elektriautosid osteti oktoobris kaks. Eksporti läks 88 sõiduautot.

Segmentidest on jätkuvalt populaarseimad väiksema keskklassi autod, milliste osakaal kümne kuu kokkuvõttes on 28,1 protsenti. Teiseks enim on tänavu müüdud keskautosid. Oktoobris aga kasvas kõige rohkem keskmiste maasturite müük. Kogu sõiduautode impordist moodustasid uued autod 48 protsenti.

Tarbesõidukite turul pöördus müük septembrikuise languse järel oktoobris taas plusspoolele ja möödunud aasta oktoobriga võrreldes kasvas müük 6,4 protsenti. Kümne kuu kokkuvõttes on tarbesõidukeid müüdud 10,1 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.

Oktoobris osutus populaarseimaks margiks Citroen, milliseid müüdi 62. Järgnesid Peugeot ja Volskwagen vastavalt 53 ja 43 tarbesõidukiga. Veokite segmendis olid oktoobris edukaimad Volvo ja Scania, milliseid müüdi vastavalt 30 ja 23.