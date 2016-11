Äpid, mis teevad targaks

TASKUTARK – KESKKOOLI MATERJALID ÜHES ÄPIS KOOS

Taskutark on suurepärane näide rakendusest, mille pärast me ei saa kuidagi öelda, et nutitelefon on vaid ajaraisk. Koondades suure hulga õppematerjale alg-, põhi- ja keskkooli ainetest, saab läbi Taskutarga ligi sellele, mis koolis õpetatakse. Lisaks õpilastele on see suurepärane vahend ka lapsevanemale, kes saab ennast vabalt valitud kohas lapse õpingutega kurssi viia. Keskkooli matemaatika all on olemas mõned aastad tagasi Hooandja abil ilmunud “Matemaatika õhtuõpik”, mis võeti põneva lektüürina vastu ka koolivälistes ringkondades.

ISOTOPE – KEEMILISTE ELEMENTIDE PERIOODILISUSTABEL NUTISEADMELE

Juba põhikooliajal nägi Mendelejevi tabel keemia klassi seinal kõige ägedam välja. Keskkoolis kaasnes selle ainega palju tuupimist ja uudset ning üsna arusaamatut loogikat, kuid tabel jäi ikka ägedaks. Isotope näitab tuttavat tabelit eriti stiilsena ja muidugi on see interaktiivne. Elementide peale tabelis vajutades avanevad nende andmed koos pildiga ja muuhulgas ka avastamisaasta.