Purustatud lõuad ja muljutud õlad - Samsung kutsub tagasi miljonid pesumasinad

USA tarbekaupade ohutuse amet on saanud kokku 733 teadet iselagunevate masinate kohta, mis on põhjustanud vähemalt üheksale inimesele tõsiseid vigastusi – murtud lõualuid, vigastatud õlgu ja mitmeid kukkumisega seotud väiksemaid õnnetusi.

Samsungi teatel on kutsutakse tagasi 34 mudeli 2,8 miljonit masinat. Müüdud on need ajavahemikul märts 2011 kuni november 2016 ning hinnad on jäänud vahemikku 450-1500 dollarit.

Viimase paari kuu jooksul on Samsung olnud sunnitud üle ilma tagasi kutsuma ka ligi 2,5 miljonit nutietelefoni Galaxy Note 7 mudelit, kuna nende akud kuumenesid laadimise ajal üle ja esines plahvatamise juhtumeid