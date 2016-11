Vaata, kuidas reageeris Trumpi võidule Silicon Valley

Idufirmade kiirendi Y Combinator asutaja Sam Altman:

«See tundub kõige hullema asjana, mis mu elus on juhtunud. Ma usun, et saame sellest üle, kuigi praegu küll sellist tunnet ei ole.»

Muuhulgas ka Twitterisse investeerinud riskikapitalist Chris Sacca postitas Twitterisse Abraham Lincolni tsitaadi:

«Ameerikat ei hävitata kunagi väljastpoolt. Kui me hakkame vankuma ning kaotame oma vabadused, toimub see seetõttu, et oleme ennast ise hävitanud.»

Pilvetehnoloogiafirma Box asutaja Aaron Levie:

«Teate ju seda tunnet, millal vaatate teisi riike ja mõtlete «oh, te olete segased». Pagan, seekord oleme me ise nendeks.»

PayPalis, LinkedInis, Square´is jt tuntud ettevõtetes tippjuhina töötanud Keith Rabois:

«Ma usun, et me saaksime kõik tuumarelvad kasutuselt maha võtta enne, kui Trump ametisse astub.»

Tehnoloogiaettevõtte Button asutaja Mike Dudas:

«Iga Trumpile antud hääl on rassismile antud hääl.»

Uberisse investor Shervin Pishevar:

«Kui Trump võidab, alustan ma oma rahastusega kampaaniat, millega California kuulutaks ennast iseseisvaks.»

Ei tasu unustada, et Trumpil on Silicon Valley´s ka toetajaid. Legendaarne investor Peter Thiel saatis juba Twitteri vahendusel talle oma õnnitlused:

«Palju õnne presidendiks valitud Donald Trumpile. Tal seisab ees erakordselt keeruline ülesanne, kuna meie riigi probleemidega silmitsi seismise õige aeg on ammu juba möödas. Meil on kõigi abi vaja.»