AirBnB astus suure sammu edasi: majutuse jagamisele lisandub kohalike reisijuhiteenus

Alles eile esitletud uus teenus nimega Trips võimaldab kohalikel elanikel pakkuda soovijaile oma teadmisi ja kogemusi, isegi nende heaks tööotsi teha ja kohalikus seltskonnaelus seigelda aidata, vahendab BBC.

Lihtsalt üks näide: igaüks võib külastada Lõuna-Aafrika Vabariigis Nelson Mandela vangikongi, kuid AirBnB Trips teenuse abil on võimalik leida ekskursioonijuht, kes oli samas vanglas valvuriks.

«Idee seisneb selles, et saate sukelduda kohalikesse kogukondadesse. Tutvustame kohti läbi inimeste, kes seal elavad,» ütles AirBnB juht Brian Chesky.

Ta rõhutas, et vahendatavatel ekskursioonijuhtidel tuleb läbida teatav kvaliteedikontroll veendumaks, et neil oleks teatav kogemus ning et inimesed neid naudiksid.

Hetkel on Trips teenuse palgal juba 500 giidi 12 maailma linnas – Londonis, Miamis, Nairobis, Havannas, Florence’is, San Franciscos, LA-s, Tokyos, Detroidis, Pariisis, Cape Town’is ja Seolis.