Noored loodavad Eesti uuest brändist suurt abi

«Ettevõttetel, kes midagi Eestimaist toodavad ja seda väljapoole Eestit müüa soovivad, on uuest kontseptsioonist ja tööriistadest ilmselt kõige enam abi,» ütles Postimehele ligi 200 kasvavat tehnoloogiaettevõtet majutava ärilinnaku Tehnopoli turundusjuht Katre Uusmaa.

Uusmaa hinnangul on pakutud «e» ja «est» rõhutamist, fotosid, tunnuslauseid ning rahnude kujutisi võimalik kergesti integreerida ja kindlasti hakatakse seda ka tegema.

«Tehnoloogia iduettevõtted on üldjuhul rahvusvahelise haardega ning tõenäoliselt on nendel kontseptsionist enim abi välismaiste investeeringute kaasamise faasis, kus tuleb tutvustada ettevõtte tausta,» märkis Uusmaa.

Ettevõtlike Noorte Koja JCI Haapsalu üksuse presidendi Anni Oja sõnul korraldab organisatsioon aastal 2019 Tallinnas ICI maailmakongressi, mis toob siia üle 5000 inimese.

«Meil on delegatsioonides esindatud üle 120 riigi ning millega me praegu tegelema peame, ongi neile selgitada, mis on Eesti, kus see asub, miks Eestisse tulla. Peame kaks-kolm aastat Eestit müüma,» ütles Anni Oja Postimehele.

Oja sõnul käiaksegi praegu kõikjal rahvusvahelistel üritustel seda kõike tegemas. «Nüüd meil on, mida kasutada. «Welcome to Estoniaga» ei olnud meil tõesti mitte midagi teha. Pakutud fondid on väga head, kontseptsioonid, kuidas fotosid paigutada, lisaks infokillud, mõtted. See kõik teeb meil elu lihtsamaks,» ütles Oja.

Oja ise käib mais läbi kolm kontinenti, et konverentsidel tutvustada, mis on Eesti, miks siia tulla, miks on hea pidada konverents just siin. «Lähen koju ja hakkan neid materjale läbi töötama. Saan kindlasti hulgaliselt lööklauseid,» hindas Oja.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas täna pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e».

Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee