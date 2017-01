Eesti annab tänasest välja startup-viisasid - teeme selgeks, kuidas ja kellele?

Lihtsustatud tingimustel viisa või elamisloa saamiseks peab ettevõte täitma emalt avalduse kirjeldamaks oma äri ning meeskonda, mida seejärel hindab Eesti startup-kogukonna liikmetest koosnev eksperdikomisjon.

Positiivse otsuse korral on ettevõttel ning selle asutajatel võimalik edasi taotleda aastast startup-viisat, mida hiljem on võimalik pikendada veel aastaks, või elamisluba startup ettevõtluseks kestusega kuni viis aastat.

Eksperdikomisjonile ei pea avaldust esitama ettevõtted, mis osalevad kas Buildit Hardware Accelerator või Startup Wise Guys Business Tech ärikiirendiprogrammis.

Eesti startupid, mis soovivad lihtsustatud tingimustel välistöötajaid Eestisse tuua, peavad samuti antud avalduse täitma ja erandile kandideerima.

Kümnes riigis kasutusel

Tänaseks on startup viisad ühel või teisel moel rakendunud enam kui kümnes riigis üle maailma, lisaks on paljud tunnistanud selliste lahenduste vajadust ja seetõttu on lähiajal oodata, et üha enam riike startup ettevõtetele riiki sisenemiseks soodsamaid tingimusi välja töötavad.

Viimati teatas enda startup-viisa programmi loomisest selle nädala alguses Prantsusmaa ning seega on konkurents välistalentide nimel tihenemas lausa päevadega.

«Enamiku teiste riikide startup viisadest erineb Eesti pakutav seetõttu, et lihtsustab riiki tulekut nii ettevõtjatel, kes soovivad Eestis startup-ettevõtet asutada või oma olemasoleva ettevõtte tegevuse siia ümber kolida kui ka töötajatel, kes soovivad Eesti startupidesse tööle asuda,» rääkis üks startup-viisa algatajatest, Startup Estonia juht Mari Vavulski.

Ühtlasi pakub Eesti startup-viisa tema sõnul võimalust nii lühiajaliseks riigis viibimiseks viisa alusel kui ka tähtajaliseks elamisloaks kehtivusajaga kuni viis aastat.

«See on järjekordne samm muutmaks Eestit avatumaks ning kinnistab meie positsiooni globaalses startup ökosüsteemis. Mulle meeldib, et me kasutame startup valdkonna eksperte ja teadmisi erinevalt konkureerivatest riikidest. Eesti lähenemine on ka skaleeritavam ning võimaldab ettevõtetel siin kiiremini kasvada,» tõi omalt poolt välja Eesti startup juhtide klubi Startup Leaders Club president Rein Lemberpuu.

Buildit Hardware Acceleratori ärikiirendi tegevjuhi Aleksander Tõnnissoni sõnul on neist 36-st startupist, kuhu nende ärikiirendi on seni investeerinud, tulnud Eestisse asutajaid enam kui 15-st riigist.

«Väljastpoolt Schengeni viisaruumi tulejatel on küll lihtne ettevõte siin asutada, aga ütlemata raske saada töö- või elamisluba. Tänasest jõustuv startup viisa võimaldab tehnoloogiaettevõtlusega Eestis alustada kartmata peatset väljasaatmist ning on kindlasti ka riigi tasandil oluline samm edasi muutmaks Eestit välistalentidele atraktiivsemaks,» lisas Tõnnisson.

Startup viisa tingimuste ja võimalustega saab lähemalt tutvuda Startup Estonia kodulehel startupestonia.ee/visa või Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel politsei.ee.