Eesti kütuse hulgiäri jõudis internetiajastusse

Jetoili juhatuse liikme Virgo Arge hinnangul on kütuse hulgiäri praegu samas punktis kui oli pangandus enne internetipanga loomist.

«Kütuse hulgiäri on püsinud võrdlemisi muutumatuna juba viimased 20 aastat. Tänaseni liigub kütuse hulgimüügis hinnainfo ja tellimused kliendi ja kütusemüüja vahel vaid n-ö traditsioonilisel viisil ehk telefoni või e-kirjade teel ning piiratud tööajal. Kuigi otsene suhtlus on paljudele sobiv viis kütuse tellimiseks, soovisime pakkuda klientidele ka mugavamat alternatiivi,» ütles Arge.

Uues kütuseportaalis saab hindasid ise jälgida ning endale sobival ajal ja seadmest esitada tellimuse, mis toimetatakse kohale kuni kahe tööpäeva jooksul. «See lahendus toob klienditeeninduse kütuse hulgiäris praegusesse sajandisse. Paljud teenused on kolinud veebi ja tõestanud end vajalike lahendustena, usume, et ka kütuse hulgiäris on palju iseotsustamise mugavust hindavaid inimesi,» lisas Arge.

Arge sõnul on portaal uuenduslik ka võrreldes teiste riikide lahendustega, sest sarnaseid kütusemüügi veebiportaale on maailmas veel võrdlemisi vähe.

«Kütusemüügi hulgiäri on küllaltki konservatiivne ja aeglaselt muutuv sektor, mujal maailmas rohkemgi kui Eestis. Seetõttu loome uudse kütuseportaali kaudu mõnes mõttes justkui uut tarbijaharjumust, loome uut «internetipanka»,» rääkis Arge.

Kütuseportaali e-kütus on suunatud hulgiklientidele, kes tellivad korraga minimaalselt 1000 liitrit kütust. «Näeme e-kütuse klientidena põllumajandusettevõtteid ja talunikke, transpordiga tegelevad ettevõtteid, ehitus- ja tootmisettevõtteid, kaevandusi ja teisi, kelle jaoks kütus on olulise tähtsusega igapäevases majandustegevuses või kes kasutavad seda näiteks hoonete kütmiseks,» kommenteeris Arge.

Lõppkliendid saavad kütusehindasid vaadata ja tellimusi esitada ööpäevaringselt, tanklad ja vahendajad tööpäeviti hommikul kümnest keskööni. Muu info on kõigile portaali kasutajatele kättesaadav ööpäevaringselt.

Jetoil AS on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis tegutseb aastast 1999. Ettevõttel on üle 2000 aktiivse kliendi. Igal tööpäeval ostetakse Jetoilist üle 400 000 liitri vedelkütuseid ja ettevõte transpordib oma klientideni ligi 10 autotäit kütust. Kõik kütuseveokid on varustatud taadeldud loenduritega ning pidevat kvaliteedikontrolli Jetoili kütusele teostavad sõltumatud sertifitseerimisasutused.