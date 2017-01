Võimuvahetus viis Valge maja veebilehelt seksuaalvähemuste ja kliima kaitse

Seksuaalvähemuste kaitse veebileht suunas algul külastajad Trumpi uudiskirja tellimise lehele, kuid pandi peagi täiesti kinni ja sellel vaatab nüüd vastu «Page Not Found». Kadunud on viited ka tsiviilõigustele ja tervishoiule, kirjutavad portaalid The Next Web ja Cnet.

Portaali TNW toimetaja märgib, et kui Obama pildi väljavahetamine on loogiline samm ja lihtalt selgitatav, siis kõigi viidete kustutamine kliimamuutustele on samm, mida on loodetavasti vaid võimu üleminekuperioodi viga. Samas ei tehtud neid kaht muudatust millegipärast viimastel nädalatel koos teiste veebilehel asetleidnud ümberkorraldustega.

Obama-aegne Valge maja veebileht ning tema presidendiaja Twitteri konto on nüüdseks igal juhul arhiveeritud. Seda saab vaadata siin: https://obamawhitehouse.archives.gov/

Selle LGBT sektsioonis olid üleval geide ja tansseksuaalide õigusi puudutavate seaduste muudatused ja ohtralt linke kõikvõimalikele kampaaniatele ning keskkondadesse, kust saada abi enesetapuplaanide korral.

Uuendatud Valge maja kodulehel on välja toodud kuus teemat: energeetika, välispoliitika, tööjõuturg, sõjavägi, korrakaitse ja kaubalepped.

Juhtunud on muudki. Portaal Gizmodo andis täna teada, USA rahvusparkide teenistus sai eile korralduse lõpetada koheselt ja kuni uute korraldusteni igasugune säutsumine Twitteris. Põhjuseks Trumpi suhtes kriitlised kanded ametisseastumise tseremoonia ajal.