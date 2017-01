Kui palju kaalub kogu inimkonna kola võrreldes inimeste endaga?

Kõik inimkonna toodetavad kaubad – traktorid, ehitised, pastakad ja Hello Kitty seljakotid, raamatud ja kõik muu – moodustavad nähtuse, mida teatud teadlased nimetavad Maa «tehnosfääriks». Nüüd on grupp Leicesteri Ülikooli teadlasi esmakordselt arvutanud kokku tehnosfääri kaalu.

Tuleb välja, et juba üksinda raamatud, mida on uuringu hinnangul aegade jooskul välja antud ligi 130 miljonit, kaaluvad 8,7 korda rohkem kui kõik päristuumsed organismid Maal. Tehnosfääri enda summaarne kaal on aga ligi 30 triljonit tonni. Kui see oleks jaotunud võrdselt kogu planeedi pinna peale, siis peaks iga ruutmeeter kandma ligi 50 kilogrammi.

Võrdluseks – kõigi inimeste summaarne mass on hinnanguliselt 506 miljonit tonni, ehk 60 000 korda vähem.

Teadlased eesotsas geoloog Jan Zalasiewicziga toovad välja, et tehnosfääri kaalu hindamine on üks võimalik inimkonna keskkonnamõjude hindamise meetod.

Tehnosfääri ja inimkonna masse võrdlev uuring avaldati ajakirjas The Anthropocene Review.