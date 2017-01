Telia hakkab pakkuma unikaalset Pizzafilmi teenust

„Et mõnusa filmiõhtu juurde sobib suurepäraselt ka soe ja mahlane pitsa, otsustasime need kaks asja kokku panna ja oma klientidele mugavalt teleekraanilt tellitavaks muuta. Selleks loodi Telia TV Videolaenutuse menüüsse valikuvariant „Pizzafilm“, mille alt saab endale valida sobiva filmi koos pitsaga, mille kuller tellijale koju toob,“ selgitas Telia TV valdkonna turundusjuht Maarit Mäeveer Digitargale.

/ Telia

Kuna tegu on teenuse pilootprojektiga, saavad Pizzafilmi teenust esialgu kasutada Tallinna elanikud. Kõigile klientidele, kes saavad hakata teenust kasutama, ilmub Telia TV menüüsse vastav valikuvariant.

Telia uue teenuse koostööpartner on New York Pizza, kes hakkab filmipitsasid valmistama ja klientidele koju toimetama. Ettevõtmise teine partner on Postpal, kelle loodud äpi vahendusel edastatakse kullerile tellimused. Sama äpi abil saab klient jälgida kui kaugel tema tellitud pitsa parajasti on.

Pizzafilmi pilootprojekti raames saavad huvilised valida 21 erineva filmi ja nelja suure ehk 40 cm diameetriga ja õhukese põhjaga pitsa vahel: Hawaii, Meat Lovers, Bacon Supremo ja Vegetarian. Suurest pitsast jagub 3-4 inimesele.

Pizzafilmi tellimusi saab Telia TV keskkonnas teha iga päev vahemikus kell 11:00-22:00 ning pitsa jõuab kliendini orienteeruvalt ühe jooksul peale Videolaenutuses tehtud tellimust. Pizzafilmi hind on 18 eurot, mille maksumus kajastub kliendi järgmise kuu Telia arvel.

Maarit Mäeveeri sõnul on pilootprojekti esmane eesmärk testida seda kui suur on klientide huvi teenuse vastu ning kui sujuvalt töötab tellimuste esitamine ja täitmine. „Kui ühes tunnis laekub väga suur hulk tellimusi, antakse TV ekraanil teada, et tellimuste piir on ületatud ja uusi tellimusi saab esitada uues tunnis.“

Pizzafilmi pilootprojekt kestab kuni 15. veebruarini, ehk teenust saab mugavalt kasutada ka sõbrapäeval.

