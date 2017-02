Video: mis tunne on tutvustada oma idufirmat ilma riieteta ja jääaugus

Nimelt valiti eestlaste Satu Laboratory hügieeniline geel Soomes toimunud Polar Bear Pitchingu ehk Jääkaruvõistluse finaali, kus osalejad tutvustasid enda ideed investoritele linna turuplatsi lähistele tekitatud jääaugus ja jääkülmas vees.

Kui tavapäraselt on sellistel võistlustel paariminutiline ajapiirang, siis antud võistlusel seda ekstreemsete olude tõttu seatud ei olnud. Videos selgub, et ettevõtte esindaja Siim Saat pidas jääaugus vastu 4 minutit ja 40 sekundit. Ta plaanis oma esitluse lõpetada lauluga, kuid oli selleks juba liiga läbikülmunud.

Juba neljandat korda toimunud Polar Bear Pitching finaalis olid eestlaste konkurentideks startupid Soomest, Araabia Ühendemiraatidest, Inglismaalt, Saksamaalt, Ameerika Ühendriikidest, Hollandist, Venemaalt, Ungarist, Taanist ja Rootsist. Võistluse võitis Soome enda startup Virta, mis palub teenuseid elektriautodele.

Mis puutub geeli endasse, siis on see mõeldud tagumiku puhastamiseks ja niisutamiseks. Selle põhikomponendiks on pantenool, lisaks veel 15 eri koostisosa.

«Geeli innovaatilisus seisneb selles, et seda on võimalik kasutada pea iga tavalise tualettpaberiga ilma, et paber kiiresti laguneks. Lisaks ei tekita see ummistusi ja ei reosta loodusesse sattudes keskkonda,» ütles Siim Saat.

Viimase poolaasta jooksul on eestlaste loodud geel nomineeritud juba mitme maineka ülemaailmse konkursi finalistiks, näiteks Healthcare Startups finalistiks «Entreupeneur of The Year» kategoorias.