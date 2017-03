Video: teadlased panid kartulid Marsi tingimustes kasvama

/ Rahvusvaheline kartulikeskus

Mugulate Marsil kasvatamise eksperimendi taga on Peruus asuv Rahvusvaheline Kartulikeskus. Jaburakõlalisest nimest hoolimata on tegemist juba 1971. aastal asutatud arvestatava teaduskeskusega, mille eesmärgiks on vaesuse ja näljahädade vähendamine ning kartuli ja teiste mugulviljade viljeluse arendamine Lõuna-Ameerikas, kust kartulid ka pärit on.

2015. aastal alustas keskus koostööd NASAga, et teha kindlaks Marsil kartuli kasvatamise väljavaated. Lisaks punase planeedi asustamise võimaluste hindamisele nähakse siin väljundina ka selliste sortide väljatöötamist, mida saaks istutada ka ekstreemsemates tingimustes Maal.

Eksperimendi käigus viidi läbi hulk laborikatseid, kus kartulid idandati simuleeritud Marsi atmosfääri tingimustes. Hermeetiliselt suletud kambris, kus kartuleid idandati, on täpselt kontrollitud nii temperatuur, Marsile omane öö ja päeva tsükkel, õhurõhk ning hapniku ja CO 2 kontsentratsiooni.

«Kartulite Marsi-laadsetes tingimustes kasvatamine on kogu eksperimendis väga oluline faas. Kui nad suudavad kasvada sellistes äärmuslikes tingimustes, siis suudavad nad tõenäoselt kasvada ka Marsil. Üritamegi kindlaks teha kartuli ellujäämiseks vajalikke minimaalseid tingimusi,» ütles uuringus osalenud STI Instituudi ja NASA Amesi Kosmosekeskuse teadur Julio Valdivia-Silva.

Tõsisemad katsed algasid möödunud aasta veebruaris ja tänaseks võib öelda, et esialgsed tulemused on positiivsed. Marsi tingimustes võrsuvast kartulist on teadlased avaldanud ka video:

Kui alguses arvati, et mugula kasvatamiseks peaks Marsi pinda eelnevalt kobestama, siis üllataval kombel suutsid taimed isegi selle tööga hakkama saada. Üks kõige edukamatest uuritud variantidest oli Kartulikeskuse poolt subtroopiliste madalmaade jaoks välja aretatud kõrge soolataluvusega sort.

Marsile kartulivagude kündmise võimalusest või võimatusest hoolimata näevad kartuliteadlased siin siiski positiivset sõnumit - kui kartulit saab kasvatada Marsil, siis võib sellest olla oluline abiline näiteks kliimamuutuste tagajärjel tekkivate näljahädadega võitlemisel.