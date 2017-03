Presidendi suusad Prantsusmaale - startup aitab

Nimelt selgub, et veebruari lõpus perega Prantsusmaale mitteametlikule puhkusele siirdunud president kasutas suusavarustuse sinna ja tagasi toimetamiseks siinse iduettevõte Shipitwise teenuseid.

Ehk siis: lasi täita ära saadetise vormi, sai automaatselt teada hinna, kinnitas selle ning maksis teenuse eest. Edasi polnud tal vaja teha muud, kui panna oma perega suusad kottidesse ning edasi organiseeris juba ettevõte varustuse pealekorjamise ja partneri pakkekeskusesse saatmise.

Kõnealusel juhul korjas logistikaettevõte Ace Logistics suusad peale ning toimetas need Prantsusmaale, otse presidendi poolt renditud suusamajakesse. Pärast suusasõite muidugi kõik riburada-pidi Eestisse tagasi – otse presidendi koju.

Shipitwise’i eesmärgiks ongi selliste logistikaskeemide pakkumine.

«Sealjuures on meie töö automaatse hinna andmine, kogu informatsiooni vahendamine, esemete 100-protsendiline kindlustamine ning kogu kliendiga suhtlus. Vajadusel ka probleemide lahendamine,» ütles iduettevõtte esindaja Aleksander Gansen.

Aga miks ei võiks presidendi või kelle iganes teise pere lihtsalt suuski lennukisse kaasa võtta? «Sest: a - see tuleb vähemalt kaks korda, ja b - ei pea tegelema suure varustuse lennujaama ja lennujaamast hotelli tassimisega,» kõlas Ganseni vastus. «Lisaks on kindlus, et suusad jõuavad kohale ja lennujaam ei kaota neid ära.»

Nordica kaubamärki kasutav riiklik lennufirma Nordic Aviation Group teatas detsembris, et hakkab koostöös idufirmaga Shipitwise pakkuma niinimetatud iseliikuva pagasi lisateenust, kus idufirma viib lisatasu eest reisija pagasi lähtekohast sihtkohta, nii et lennureisile pole seda kaasa vaja võtta.