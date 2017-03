SMITi osakonna eksjuhti ootab kuritegude eest kohtutee

Süüdistuse kohaselt omastas 34-aastane Vardo (BNS-i andmeil Vardo Mändla) erinevat tehnikat, sealhulgas telefone ning fotokaamera, kokku üle 1600 euro suuruse summa eest, kihutades SMITile müügiteenust pakkuva ettevõtte töötajat arveid võltsima. Selle töötaja suhtes kohaldas prokuratuur menetluse lõpetamist ja talle määrati rahaline kohustus.

Mändla lahkus SMITist muudel põhjustel juba 2015 jaanuaris ja SMIT avastas kuritarvitused hilisema arvete ülekontrollimise tulemusel.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on see menetlus järjekordne näide sellest, kui oluline on omada asutuses või ettevõttes sisekontrolli või auditeerivat ülesannet täitvat töötajat, kellel on võimalus avastada asutustele tekitatud varalist kahju ja ulatust. Sellisel moel koostöös politseiga on võimalik tekkinud kahju tekitaja tuvastada ja asutusele tsiviilhagina kahju hüvitamist nõuda.

«Ametiisikuna avaliku võimu teostamine eeldab ametnikelt seaduskuulekat ja eetilist käitumist,» ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Küllike Kask. Eriasjade prokurör rõhutas, et sedalaadi süütegude uurimisse suhtutakse väga tõsiselt ning tunnustas SMITi hoolsuse eest rikkumise märkamisel.