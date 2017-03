Eesti innovaatorite vastusamm võimu tagurlusele: mõelgem edasi, mitte tagasi

Üheks võimaluseks, mida kunagi e-kaubanduse algaastatel arutati oli digikanalite kaudu toimuvate tehingute vabastamine käibemaksust, seda eelkõige piiriüleste teenuste ja kaupade puhul. Tarbijatele, eelkõige jaetarbijatele on e-kaubanduse kasutamismugavuse kõrval täiendavaks stiimuliks soodsam hind. Juhul, kui e-kaubanduse ning e-teenuste käibemaks oleks väiksem, näiteks poole väiksem, siis stimuleeriks see täiendavalt ettevõtteid looma ja arnedama oma teenusied just digitaalsel kujul, kuna tarbijatele oluliselt parema väärtuspakkumise saab teha just selle kanali kaudu. Loomulikult on sada põhjust võimalik leida selleks, miks käibemaksu erisusi ei saa, ei tohi ega ole ülse sõnnis mõeldagi.

Muidugi võiks ettevõtted ise mõista, et läbi oma äriprotsessi digitaliseerimise on nad nii kuluefektiivsemad kui ka omavad paremat ärimahu skaleerimise võimekust. Selleks aga, et mõju oleks struktuurne ja majandust läbiv, peaks lahendus olema ka majandust tervikuna läbiv ja lähtuma tarbijate ostujõu ning -eelistuste kasutamisest muutusi vedava stiimuline.

Veel midagi? Jah. Ma tahan, et haigekassa nõuaks kõigi tema poolt finantseeritud tervishoiuteenuste kajastamist patsiendiportaalis. Ma tahaks, et ka kõigil muudel tervishoiteenuse pakkujatel, kes ametliku tegevusloa alusel tegutsevad oleks kohustus patsiendiportaali info sisetada. Ma tahaks, et kõigil patsientidel oleks võimalik kõiki talle pakutud teenuseid sealsamas portaalis hinnata nii teenuse kättesaadavuse, kvaliteedi kui ka tulemuse osas. Jah, ma pean loomulikuks, et meil oleks olemas digiEMO teenus.

Tahan, et juhul, kui minu laps on lasteaias haigeks jäänud ning sõidan talle enne tööpäeva lõppu järele, oleks mul võimalus poole tunni pärast kodus teha juba kiire videokonsultatsioon oma nutiseadme abil ning saada kiired juhised edasiseks. Avalikust elarvest on tervishoiu kulud igal aastal miljerd ja enam eurot. Otsime tervishoiu finantseerimise kasvuks allikaid, kuid harva esitame küsimusi tervishoiu infosüsteemide asja- ja ajakohasuse osas. Just tervishoiu valdkonnas, kus avalik sektor on dominantne turutegija tuleks süsteemi toimimise kulud ning uute, kasutajale mugavamate teenuste arendamine seada prioriteediks.

Midagi pisikest ka? Mul pole selle vstu midagi, kui prügiveo autodel oleks videoregistraatorid, mida analüüsib Maanteeamet selleks, et teede hooldust ja remonditöid senisest paremini planeerida. See on aga juba liiga elementaarne, et seda mingiks uuenduslikuks ettepanekuks pidada.

Minu lühike arvamus on see, et meie senine edulugu digiteenuste osas tekkis suurel määral läbi avatud ja piirenguteta arutelu ning selle arutelu lähtepunktiks oli pidevalt üks - kuidas edasi, kuidas peremini? Just selles osas sekundeerubki ehk mu kirjutatud sulle kõige paremini, kuna püüan endiselt elada edasimõtlevas meelelaadis. Sulle aga tänu, et võtad digiteemade renessanssi ette

Andres Kütt

Riigi Infosüsteemi Amet, riigi IT-peaarhitekt

Vast olulisim asi, mida meie digiriigis võiks paremini teha, on andmete väärindamine. Kõikvõimalike teenuste pakkumise käigus tekib suur hulk andmeid. Kuid me ei suuda nende andmetega peale teenuse osutamist suurt midagi kasulikku teha. Veelgi enam, me ei suuda neid andmeid ka mõistlikult jagada neile, kes võiksid neist kasu leida. Andmeanalüütika ja avaandmete osas saaksime kindlasti veel palju ära teha.