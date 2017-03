Uued prillid annavad inimestele värvide nägemiseks supervõimed

Mõnikord on kahel värvil lausa võimatu vahet teha isegi siis, kui need üksteise kõrvale panna. Nüüd on aga valmis saadud eriliste prillidega, millega saaks tulevikus valeraha ära tunda või kamuflaažist jagu saada, vahendab New Scientist.

Prillide taga on Wisconsin-Madisoni Ülikooli teadlased ning prillid lasevad inimesel näha metameere ehk värve, mis tunduvad ühesugused, ent peegeldavad tegelikult erineva lainepikkusega valgust.

Inimese värvinägemine põhineb rakkudel, mis reageerivad kolme tüüpi lainepikkusega valgusele: sinine (lühike), roheline (keskmine), ja punane (pikk). Kuidas saaks aga silma panna reageerima rohkemat tüüpi valguspikkustele? Näiteks kuldkalad suudavad näha lisaks mainitutele veel neljandat, ultravioletset valgust.

Prillide valmistamiseks kavandasid füüsikud kahte tüüpi värvifiltrid, mis töötaks sinise valguse nägemisel mõlema silma puhul eraldi. Uurimisrühma teooria oli see, et nii näeksid inimesed erinevusi värvides paremini ja neil oli õigus – prillidega tegidki inimesed vahet värvidel, mida paljas silm ei eristanud.

Ehkki silmade peal on erisuguseid filtreid varemgi katsetatud, on sellealaseid edulugusid pidurdanud tõsiasi, et erineva info saamine silmadesse mõjub inimesele ebamugavalt. Need prillid päästis aga vaid väga väikeste erinevuste lisamine.

Praegu suudavad prillid aidata erinevusi näha vaid sinise valguse puhul, ent edaspidi hakkavad nad töötama ka rohelise valguse kallal.

Loe täpsemalt siit.