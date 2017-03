Saavutus: teadlased lõid taldrikule naiste menstruatsiooni

Iga 28 päeva tagant väljastavad plastmassplaadile asetatud «munasarjad» munaraku ning haklavad tootma rasestumiseks vajalikke hormoone. Need hormoonid rändavad omakorda kanaleid pidi, mis imiteerivad inimkehas olevaid munajuhasid, vahendab Nature.

Sellise süsteemiga said laboris hakkama USA teadlased ning selle kirjeldused avaldas sel nädalal ajakiri Nature Communications. Tegu on osaga projektist, mille käigus loodetakse väiksele kiibile taasluua kogu inimkeha, et igast inimesest saaks tema rakkude põhjal luua mudeli, mille peal erinevaid ravisid katsetada. Naiste paljunemisorganitega hakkama saamine on seda olulisem, et naiste tsükliga võrreldavat loomariigist ei leia.

Teadlased nimetasid süsteemi piiblitegelase Eva järgi Evatariks.

Kuidas Evatar töötab, loe täpsemalt Nature artiklist ja vaata videost siit: