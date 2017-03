Kuidas käepärastest vahenditest telefonile statiiv teha?

Kaasaegsete nutitelefonide küljed on nii kumerad, et vajad telefoni püsti asetamiseks eraldi statiivi.

Kindlasti on sul mõnikord ette tulnud olukordi, kus soovid telefoniga teha mõnd vahvat panoraamfotot või lihtsalt pildistada taimeriga, et ise fotole jääda. Kandilise telefoniga on lihtne, asetad selle suvalisele alusele ning saadki pildid tehtud. Kaasaegsete nutitelefonide küljed on aga nii mõnusasti kumerad, et vajad telefoni püsti asetamiseks eraldi statiivi või hoidjat, kirjutab Marko Palm tehnoloogiaportaalis Digitark.