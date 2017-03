Land Rover Discovery Sport – ainult linnas hakkaks selle hulluga igav

Need inimesed moodustavad seltskondi, kes liiguvad palju ja kellel on alati palju kaasa võtta. Nad liiguvad igal võimalusel linnast välja. Nende eelistus on täita auto parimate kaaslastega, maitsva söögi ja joogiga, golfivarustusega, suuskadega, ratastega, lumelaudadega jne.

Ja teekond võibki alata – loodusesse, metsateele, jääradadele, põllule, rappa. Vabadusse. Tihti nad ei elagi südalinnas ja eelistavad sellele eramut linna lähistel. See seltskond armastab lisaks kõigele veel pisut luksust, omapära ja julget disaini.

Land Rover Discovery Sport on kahtlemata üks neist uutest sõidukitest, mis tõhusa abimehena kaalumisel võiks olla. Miks? Võtkem selle masina praktilised omadused ette.

Terrain Response süsteem

Lähtuvalt oludest on võimalik valida muru, kruusa ja lume, isegi muda ja rööbaste ning liival sõidu sätted. Sellist seadete valikut ei kohta te ühegi teise turul oleva sõiduki puhul. Tundlikkus, stabiilsus ja täielik kontroll masina üle on tagatud kõikjal, kus autoga vähegi liikuma pääseb.

Aktiivne jõuülekanne

Valikuliste sõidusüsteemide hulka kuuluvad veel aktiivne jõuülekanne, pöördemomendi vektoriseerimine pidurdamisel ja aktiivvedrustus Adaptive Dynamics koos süsteemiga MagneRide, kõik need teenivad selget eesmärki – enesekindel sõidukogemus.

Kohandatav pakiruum

Tegemist on 5 + 2 istmesüsteemiga masinaga, kus seltskond saab ise inimeste ja pagasi kogusest tulenevalt otsustada, kas kasutada pagasiruumi kahe täiendava allaklapitava istme või asjade tarvis. Pagasiruumi mahuks on koguni 1698 liitrit ning allalastud asendis istmed annavad sama pika pakiruumi põranda, nagu igal teisel Range Roveril.

Istmete liikuvus

Lisaks sellele, et kokku saab klapitada kolmanda rea istmeid, on sõltumatult liigutavad ka kõik kolm keskmise rea istet ja seda koguni 16 sentimeetrit

360-kraadime kaamerate süsteem

Ehk siis: juhil on 8-tolliselt värviliselt puuteekraanilt reaalajas näha sisuliselt kõik auto ümber toimuv. Loomulikult on sellest eelkõige abi parkimisel, kuid mitte ainult. Vaja on ju järel veetav kaater sadamasse tagurdada või miks mitte hobutreilerile Saku Suurhalli parklas enne suurvõistlusi oma koht leida. Süsteem võimaldab seejuures kuvada korraga kõiki vaateid ja jälgida esemeid ja nurki, mis jäävad tavaliselt allapoole juhi vaatevälja. Lisaks aktiveerib auto pimealamonitor küljepeeglil hoiatustule, kui vastava külje pimealasse siseneb tagant sõiduk – eriti kasulik funktsionaalsus tiheda sõiduradade vahetamise korral.

Hädapidurdussüsteem

Turvalisuse kategooriasse kuulub kindlasti ka auto uuenduslik hädapidurdussüsteem, mis kasutab kokkupõrkeohu hindamiseks stereokaameraid ja nende pilti pidevalt analüüsivat pardaarvutit. Juhti teavitatakse hoiatussignaalidega ja hädapidurid rakendadatakse automaatselt.

... ja siis veel see viies aastaaeg – üleujutus

Kahtlemata tuleb Eesti viiendal aastaajal – varakevadiste üleujutuste ja südasuviste äikesevihmade – ette ka olukordi, kus avastame end näiliselt läbimatute veetõkete tagant. Siin tuleb appi Wade Sensingi nimeline tehnoloogia. Selle osaks on küljepeeglites olevad andurid, mis edastavad reaalajas teavet vee sügavuse ja sõiduki maksimaalse veetakistuse kohta.

Kõigele lisaks teadmine, et kõik Discovery Spordi versioonid on nelirattaveolised ja 2-liitrise ning vähemalt 150-hobujõulise mootoriga. Mootor ise on varustatud jäikade silindriplokkide- ning eraldatud kütusepihustitega, mis aitab kahandada vibratsiooni- ja mürataset. Kütusekulu jääb diiselmootoritel keskmiselt viie liitri kanti sajale, beniisinimootor neelab aga ligi kaheksa liitrit.

Käigukastide valikus on sellel autol kuuekäiguline manuaal või üheksakäiguline automaat – sisuliselt märkamatu käiguvahetus tavateedel (mõnevõrra tuntavam ringteedel ja jõulisemates kurvides) ei ärata turvatoolis ka kõige kergema unega kaasreisijat.

Mugavuslahenduse seas on iseenesestmõistetavalt kliimaseade ja püsikiirusehoidja, soojendusega esiistmed, tagumised parkimisandurid ja esiklaasinäidik. Lisaks sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus, kallimatel versioonidel ka näiteks liiklusmärkide lugemise süsteem. Samuti ei puudu veojõukontrolli eest sõna Active – nähtus, mis annab libedaoludes jõu just neile ratastele, millel haarduvus hetkel kõige parem.

Kui veel korraks turvalisuse juurde tagasi tulla, siis mõeldud on ka jalakäijatele, kes võivad auto ette hüpata – kapoti alt paisub sel juhul väline turvapadi, mis nende peavigastusi aitab ära hoida.

Kokkuvõttes, lisaks ideaalilähedaseks pereautoks olemisele on see masin tõeline pärl aktiivsele inimesele. Selle auto puhul on kõik tehtud selleks, et oleks mugav ja turvaline liigelda linnatänavail, kuid tema tõelised võimed tulevad välja alles siis, kui linnatolm on ratastelt lendu lastud. Heas mõttes hull masin.