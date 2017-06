Apple AirPod kõrvaklapid on sõltuvusttekitavalt head

Väidetavalt ongi läbiviidud uuringute andmetel Apple’i toodete kasutajad kõige enam rahul just nende minimalistlike kõrvaklappidega. Peale umbes kuuajalist kasutusperioodi ei jää mul muud üle, kui teiste kasutajatega nõustuda. Ainuke nende klappidega seotud suurem probleem on nende kättesaadavus nii meil kui mujal. Apple nõrutab neid miskipärast vaid näpuotsaga niiet enamusel maaletoojatest on juba tekkinud nimekirjad klapihuvilistest, kelle vajadusi siis jõudumööda rahuldatakse. Aga asume siis asja juurde.

VÄLIMUS

Klappide komplekti kuuluvad klapipaar, laadimislaegas ning laadimisjuhe. Ümaraservaline ja -nurgaline laadimistoos (just nimelt toos, sest karp tõrgub mu keel selle kohta ütlemast) meenutab pigem Apple’i varasemate aastate esteetikat. Samas on selle välimus sedavõrd minimalistlik ja ajatu, et samahästi võib see vabalt kuuluda ka tulevikku. Klapid ise meenutavad Apple’i eelmist klapimudelit EarPodi, ainult kaabli asemel on mõlema klapi küljes väikesed torukesed. Internetist olen lugenud mitmeid arvamusi, et klappide välimus meenutab pigem kuuldeaparaati ja need näevad lihtsalt nohiklikud välja. Isiklikult mina pole küll märganud kõrgendatud tähelepanu minu kõrvades olevat klappide vastu niiet kipun kriitikat pidama pigem liialdatuks. Küllap on kriitikute näol tegu väiklaste ja kadedate inimestega, kellele on võõras kõik soe ning inimlik.

Laadimistoos on meeldivalt pisike ning mahub ka kõige pisemasse taskusse. Suurte taskute puhul tuleb neid taskust taga otsida nagu ma oma kogemusele toetudes võin väita. Tõenäoliselt ei maksa kõrgläikega laadimistoosi kanda ühes taskus võtmete, müntide ja muu kriipiva ja kriimustava kraamiga. Klapid ise on samuti piisavalt pisikesed ning võivad hõlpsasti märgade või muidu libedate sõrmede vahelt välja lipsata.

