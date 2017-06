Pildid ja video: Porsche kuulutas maailma suurimal mängumessil E3 üllatuslikult välja uue 911 mudeli

Tegu ei ole debüüdiga mõnel autonäitusel, mis toimub Detroidis, Genfis või New-Yorgis. Porsche otsustas kuulutada välja täiesti uue mudeli Los-Angeles toimuval elektroonikamessil E3, kuhu koondub igal aastal kokku suur osa arvutimängude tööstusest. Tegu ei ole just kohaga, kust võiks oodata uut sportautot.

Porsche jaoks on see mõnevõrra kannapööre, sest siiani polnud võimalik Porsche autosid suuremates arvutimängudes üldse nähagi. See tulenes Porsche ja mänguhiiglase Electronic Arts vahelisest litsentsilepingust, mis kaotas nüüd lõpuks kehtivuse. See tähendab seda, et sportautode tootja on otsustanud tugevalt siseneda mängutööstusse ja juba praegugi ilutseb uus 3,8 liitrise topelt turboga 911 GT2 RS tulevase võidusõidumängu Forza Motorsport 7 kaanel.

Tegu on vaid ühe hiljutise näitega sellest, kuidas autotööstus liigub üha uuematesse suundadesse. Näiteks on Las Vegases toimuv tarbijaelektroonika mess CES konkureerinud juba mitu aastat Detroidi autonäitusega uute debüütide osas.

Allikas: The Verge