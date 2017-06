Suur kergendus Eesti startup'idele: valmis tasuta kogum põhilepingutest

«Lepingu näidiste avaldamine peaks startup-ettevõtete juriidilisi kulusid vähendama, kuna algdokumendid erinevate küsimuste jaoks on tasuta kättesaadavad ning juristide ülesandeks jääb pigem üksnes nende kohandamine spetsiifilistele oludele, samuti erikokkulepete läbirääkimine ja vormistamine,» hindas üks paketi koostajatest, EstVCA õiguskomitee juht ja advokaadibüroo Ellex Raidla advokaat Antti Perli.

Seniajani on Eestis ühe ja sama küsimuse lahendamiseks kasutatud tema sõnul väga erineva struktuuri ja sõnastusega lepinguid. See on tähendanud, et kui näiteks investori juriidiline nõustaja saadab startup'i juriidilisele nõustajale lepingu, siis viimasel kulub oluline aeg kõigepealt selle lepingu tekstiga tutvumiseks ja sellest arusaamiseks.

«Nüüd, kus oluline grupp õigusnõustajaid on leppinud kokku lepingute sõnastuses, ei peaks nõustajad enam aega kulutama tüüpsõnastuste üle vaidlemisele,» arvas Perli. «Samuti on selliste dokumentide avaldamine märgiks välisinvestoritele, et Eesti on startup'ile sobilik juriidiline asukoht ning ka Eestis registreeritud äriühingusse on turvaline investeerida, kuna me tunneme ja kasutame rahvusvahelist parimat praktikat,» lisas Perli.

Sarnaselt rõhutas värskelt loodud mudeldokumentide paketi olulisust ka Startup Estonia juht Mari Vavulski.

«Startup'ide jaoks loob nende lepingu näidiste kasutuselevõtt kokkuhoiu nii ajas kui rahas – kui juristid on omavahel kokku leppinud lepingute hea tava, vähendab see töömahtu lepingute ettevalmistamisel ja võimaldab keskenduda vaid olulistele lepingu nüanssidele, mida tegelikult on vaja läbi mõelda,» ütles Vavulski.

Kokku sisaldab pakett 15 startup'ide ja riskikapitali valdkonnas enim kasutatavat lepingut, sellises mahus startup'idele tasuta kättesaadavad dokumentide kogumid on olemas veel vaid Suurbritannias ja USAs.

Antti Perli sõnul ongi lepingute koostamisel aluseks võetud peamiselt USA ja Suurbritannia praktika, arvestades, et paljud Eesti startup'id on oma peakontori kolinud just nendesse riikidesse ning paljud investorid kasutavad nende riikide praktikale vastavaid lepinguid. Samas ei saaks Eestis Suurbritannia ja USA lepinguid automaatselt kasutada neid kohalikele oludele kohandamata, sest õigussüsteemid on siiski erinevad.

«Esimesed lepingud, mida alustav startup vajab, on tavaliselt asutajate leping (Founders' Agreement), intellektuaalomandi üleandmise kokkulepe (IP Assignment and License Agreement), konfidentsiaalsusleping (Non-disclosure Agreement), tööleping, juhatuse liikme leping, ärinõustaja või mentoriga sõlmitav leping (Advisor Agreement) ning optsioonileping,» lisas Perli.

Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN tegevjuht Heidi Kakko märkis, et äriinglid investeerivad tavaliselt idufirma kõige varasemas arenguetapis – siis, kui toode või teenus on alles välja töötamisel ja meeskond on väga väike ehk idufirma on alles kujunemisjärgus. Selles etapis on tavaline, et noored ettevõtjad ei pööra protsessidele ja dokumentidele nii palju tähelepanu, kui peaks.

«Äriinglid võtavad koos investeeringuga ka osalise vastutuse idufirma ette valmistada järgmiste investorite jaoks ehk aidata «köögipool» korda teha. Hea aluse selleks loovadki esmased mudeldokumendid ehk osanike- ja investeerimisleping ning äritegevuse analüüsi ja juhtimise juhised,» lisas Kakko.

Kuna idufirmade investeerimise ja kasvatamise hea tava on välja kujunemas praktika käigus, siis loodud mudeldokumendid aitavad kakko sõnul üheaegselt nii idufirmade asutajaid kui äriinglitest investoreid ühise keele ja parimate lahenduste leidmisel.