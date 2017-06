Taxify jagab ooteaegade pikenemise kohta vastuolulist infot

Muutused said alguse 8. mail, mil Taxify langetas uute klientide võitmiseks märgatavalt sõitude hindu odavaimas privaatjuhtide kategoorias. Sõidualustustasu langes 0,99 euroni, kilomeetritasuks jäi 35 senti ning püsivaks ajatasuks 10 senti minuti eest.

Tõsi, ühtlasi sagenesid ka perioodid, mil asuti rakendama suurele nõudele viitavat eritariifi, mil sõidutasu korrutatakse 1,5-ga. Hirmud, et juhid ei kipu nii madala tasu eest Taxify teenistuses püsima, lükkab Taxify selgelt ümber.

«Keskmine ooteaeg on nüüdseks tõesti kasvanud kolmelt minutilt neljale, kuid selle põhjuseks on madalast hinnast tingituna järsult tõusnud sõitude arv,» kinnitas täna Postimehele Taxify arendusjuht Martin Villig.

Juhtide arv on tema sõnul muudatustest alates kasvanud ligi 10-15 protsenti, kuid sõitude arv veelgi kiiremini.

«Kaks nädalat tagasi oli rekordnädal, eelmisel oli taas uus rekord,» viitas Villig sõitude arvu kasvule.

Taxify Tallinna kontori juht Villu-Raoul Maidla tunnistas samas alles juuni alguses sotsiaalmeedias, et Taxifyle sõite tegevate juhtide arv on pärast äpiuuendust vähenenud. Täpsemalt on tema sõnul langus olnud alla 10 protsendi.

Paljud Taxify kliendid said aga sel nädalal ettevõttelt meili, milles teatati vastupidiselt Martin Villigu sõnadele, et autode kättesaadavus on hoopis paranenud ning juhid saabuvad "keskmiselt vaid 4 minutiga".