Proovi tasuta: Hitmani proloog raha ei küsi

Proloog sisaldab endast kahte ICA poolt üles seatud simulatsiooni, mille abil Agent 47 enda oskuseid demonstreerima peab. Lisaks tavapärastele ülesannetele on võimalik kaartidel ka teiste mängijate poolt loodud missioone ette võtta. Ning, nagu juba kombeks, kanduvad kokku kogutud kogemuspunktid ja lahtilukustatud arsenal ostu sooritamisel täismängu üle, et ei peaks otsast alustama.

Tõenäoliselt tähistab mängu valmistanud stuudio Io-Interactive enda verivärsket iseseisvust. Pisut rohkem kui kuu aega tagasi otsustas kirjastaja Square Enix seni enda alla kuulunud mängustuudio Io-Interactive’i hüljata ning sellega sattus koheselt küsimuse alla nii stuudio enda kui ka nende poolt arendatud Hitmani tulevik. Peale seda juhtus nii mõndagi: IOI oli sunnitud oma töötajate ridades kärpeid tegema, Square Enix andis seeria jätkumise kohta mitmetitõlgendatavaid vihjeid ning lootust hoidis elus üks Saksamaa väljaanne.

Nüüd aga kinnitas IOI ise, et stuudio on jõudnud Square Enixiga kokkuleppele ning taanlased on saanud lõpuks ometi iseseisvaks ning, mis veelgi rõõmustavam, nemad jäävad ka Hitmani omanikuks. See tähendab, et teise hooaja valmimise ees on nüüdsest tunduvalt vähem tõkkeid kui varem! Rohkem uudiseid tuleviku kohta lubatakse jagada juba lähiajal.