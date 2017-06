SEGA toob oma klassikalised mängud tasuta mobiilile

Esialgu on oma tee iOSi ja Androidi seadmetele leidnud viis teada-tuntud SEGA Mega Drive’i mängu: Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Comix Zone, Phantasy Star II ning Kid Chameleon. Sellega mängukompanii aga piirduda ei kavatse, sest pikema perspektiivi plaan on nutiseadmetele tuua pea et kõik SEGA mängud, mis kunagi ilmunud on, seda platvormist hoolimata.

SEGA Forever nime kandev teenus pakub igal kuul uusi mänge, mille eest tasuma ei pea, küll tulevad nendega kaasa (nagu tasuta mobiilimängudele kohane) reklaamid ning kohmakas kontrollskeem. Esimesele toob leevendust võimalus iga mäng eraldi välja osta või oodata hiljem saabuvat pisemat kuutasu, viimasele pakub lahendust pulditugi.