Krüptoraha äkklangus võimaldas 300 dollarit hetkega miljoniks muuta

Tänaseks on Etherumi hind taastunud taastunud ligi 201 dollarile, kuid on siiski veel peaaegu 12 protsendiga miinuses. Etherumi juhtum haaras endaga kaasa kogu krüptorahade turu ning pani langema ka Bitcoini (täna hommikul ligi seitsmeprotsendise langusega 2056 dollaril), kirjutab Äripäev.

Kui teised Etherumi investorid nägid, et hind langeb, sisestati ligikaudu 800 stopporderit, et end suuremate kaotuste eest kaitsta ning see lükkaski Etherumi hinna 10 sendi peale.

StockTwitsi foorumis postitas kasutaja nimega John DeMasie ekraani kuvatõmmise, millelt oli näha, et üks GDAXi kasutaja sisestas orderi 3800 orderi peale, juhul kui hind langeb kümnele sendile krüptomündi kohta. See tähendab, et teoreetiliselt oleks see inimene kulutanud 380 dollarit ning kui Etherumi hind oleks taas enam kui 300 dollarile taastunud, siis oleks ta teeninud tehinguga enam kui miljon dollarit. Loe pikemalt Äripäevast.