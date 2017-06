Level1 podcast küsib: mis on PlayerUnknown's Battlegroundsi võlu?

Sten, Martin ja Ragnar naasevad, et jagada enda jaanipühade muljeid ning üle lugeda terved jäsemed. Samuti tulevad teemadeks uued ja vanad videomängud, sest Martin on mänginud Life is Strange’i, Sten proovis ära PlayerUnknown’s Battlegroundsi ning Ragnar jõudis lõpuks ometi lubatud Rime’ini.