Inglismaa uusim sõjalaev töötab Windows XP peal

280 meetri pikkune ja 65 000 tonni kaaluv lennukikandja suudab kanda kuni 40 lennukit, milleks hakkavad olema uued ja kõrgtehnoloogilised F-35 hävitajad.

Laeva pardal tuuri saanud Briti väljaande The Guardian ajakirjanikud märkasid aga laeva monitoridel jooksmas Windows XP operatsioonisüsteemi, mis tekitas neis mõningast hämmingut, sest nii vana tarkvara on suurepärane sihtmärk küberrünnakutele. Alles hiljuti laastas lunavara WannaCry XP-ga jooksvaid arvuteid üle kogu maailma.

Nüüdseks juba väärikas vanuses XP tuli välja 2001. aastal. Microsoft lõpetas nimetatud os-i müümise 2008 ja on nüüdseks lõpetanud ka XP uuendamise. Microsoft on palunud tungivalt oma kasutajatel Windows 7, 8 ja 10 peale üle minna, sest XP on lihtsalt nii suur turvaauk.

Hetkel pole täpselt teada kuidas XP lennukikandjale sai. Laeva ehitamine algas 2008. aastal kui Microsoft lõpetas XP müügi. Tarkvara võis saabuda vanematelt laevadelt toodud arvutitega, mida üritati nii-öelda taaskasutada. Veel sellel samal aastal lahvatas skandaal ka Triedent tüüpi termotuumarakettidega varustatud Briti allveelaevade ümber, mis töötasid samuti XP peal.

Laeva komandör Mark Deller kinnitas, et lennukikandija ei ole küberrünnakute poolt ohustatud, sest seda ümbritsevad saatelaevad, mis hoiavad kõik teised laevad eemale. Samuti vahetatakse komandöri sõnul vana operatsioonisüsteem lõpuks välja. Delleri sõnul saab laeva pardal olema küberspetsialistide meeskond, kes pakkuvad häkkerite eest kaitset.

Allikas: Popular Mechanics