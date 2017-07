Level1 podcast küsib: Kuhu kõik mängud kadusid?

Sten, Ragnar ja Martin on suurele mängupõuale hoolimata kokku tulnud, et rääkida veel rohkem PlayerUnknown’s Battlegroundsist, sest Sten ja Ragnar mõlemad on seda päris ohtralt mänginud ning omavaid teravaid muljeid, millest pajatada. Samuti peatutakse põgusalt uue „Jumanji“ filmi treileril.