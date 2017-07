Häkkerid ründasid USA elektrijaamu, kahtlusalune on teada

Väljaandega Bloomberg rääkinud USA ametnikud tunnistasid, et rünnakud leidsid aset nädal aega tagasi. Veel muret tekitavam on aga tõsiasi, et häkkerid said eraldiseisvas rünnakus ka edukalt sisse nimetamata ettevõtte süsteemidesse, mis valmistab energiasektoris kasutatavate seadmete kontrollsüsteeme.

Juhtumit uurivate föderaalagentide ja küberturbe spetsialistide peamiseks kahtlusaluseks on hetkel Venemaa. Tegu on eriti muret tegitava tendendsiga, sest Vene häkkeritel on juba üksjagu kogemust Ukraina elektrivõrgu ründamisel ning nad võtavad kasutusele üha arenenumaid küberrelvi.

Arvestades, et USA ja Venemaa suhted on juba niigi pingelised seoses kahtlusega, et Venemaa heaks töötavad häkkerid võisid mõjutada USA presidendivalimiste tulemusi, siis hiljutised sündmused võivad anda kahe suurriigi vahelisele käärimisele uued mõõtmed.

Kreml on loomulikult kahtlusi eitanud. Kas Trump plaanib küberrünnakute teema kohtumisel Putiniga ka üles võtta, pole hetkel teada.

USA sisejulgeolekuamet Homeland Security ja föderaaljuurdlusbüroo FBI on mõlemad teatanud, et on küberrünnakutest elektrivõrgu vastu teadlikud, mis on väidetavalt kestnud juba mai kuust saadik. «Julgeolekurisk hetkel puudub, sest häkkerid pole ettevõtete administratiivvõrkudest edasi saanud,» teatasid mõlemad julgeolekuagentuurid ühisteates.

«Häkkeritel pole õnnestunud hetkel elektrijaamade tööd mõjutada, sest tööprotsessid pole firmade administratiivvõrkudega ühendatud,» ütles Wolf Creeki tuumajaama esindaja Jenny Hageman.

Küberrünnakute uurimisega tegelevad hetkel mitu küberturbe laborit, kes pole veel suutnud leida tõendeid, mis ühendaks rünnakud Venemaa või mõne teise riigiga. «Me ei seo rünnakut hetkel mitte ühegi grupiga,» ütles küberturbega tegeleva ettevõtte FireEye juhtiv analüütik Sean McBride.

Juhtumiga tegeleb ka julgeolekuagentuur NSA, kelle enda häkkerid üritavad ründajate jälgi ajada. NSA andmetel on ründajad kasutanud oma jälgede katmiseks servereid, mis asuvad Saksamaal, Itaalias, Malaisias ja Türgis.