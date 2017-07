Rootsi ja Prantsuse ühisoperatsioonis suleti tuntud torrenti leht

Vahistatud isikuid süüdistatakse autoriõiguste rikkumises ja rahapesus, kirjutab Rootsi väljaanne The Local.

Nagu ka paljud teised omalaadsed veebilehed, pakkus T411 külastajatele võimalust laadida alla muusikat, mänge, filme jne, ilma samal ajal ise faile hoiustamata. Tegu on ühe Prantsusmaa kõige külastatuma veebilehega ja alates 2013. aastast on neil olnud ligikaudu 5 miljonit aktiivset liiget.

T411 võeti maha 25. juunil, kui politsei korraldas reidi Stockholmist natukene lõunasse jäävas Huddinges. Politsei esindajate sõnul ei olnud vahistatud isikute näol tegu rootslastega, kuid nad viibisid riigis legaalset.

T411 loodi 2006. aastal nime all QuebecTorrent ja läbis mitu nime ja domeeni muutust, enne kui sellest sai 2011. aastal T411 (Torrent411).

Tegu on uusima võiduga interneti piraatluse vastases võitluses, mis on eriti aktiivseks muutunud just viimastel aastatel. Eelmisel aastal sulges Prantsuse politsei näiteks sellised kohalikud veebilehed nagu Zero-Telechargement ja What.cd.

Samal ajal on Rootsis käinud juba aastate pikkune võitlus ühe maailma suurima ja tuntuima torrenti lehega Pirate Bay. Rootsi kohus otsustas selle aasta alguses, et teenusepakkujad ei tohi enam nimetatud veebilehele ligipääsu tagada, kuid Pirate Bay on endiselt aktiivne.