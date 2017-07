Noored kaitsevad küberolümpial drooniliikluse võrke küberrünnakute eest

Võistluse parimad esindavad Eestit oktoobris rahvusvahelisel küberturvalisuse võistlusel European Cyber Security Challenge Malagas, Hispaanias, teatas Tallinna tehnikaülikool.

Eesti küberolümpia toimub IT Kolledžis ning see algab kell 10:00 ja kestab koos pausidega kokku üle 5 tunni. Tulemused tehakse avalikuks küberolümpia veebis 15. juuli hilisõhtul.

«Maailmas üha sagenevad küberkaitset puudutavad väljakutsed teevad tuska nii riikidele, ettevõtetele kui ka tavainimestele, kes peava rinda pistma kõigega alates lunavarast ja lõpetades sotsiaalse manipulatsiooniga,» leiab TTÜ tarkvarateaduse instituudi dotsent Rain Ottis.

«Selle vastu võitlemiseks ei piisa vaid süsteemide turvalisusest ning seadustest ja reeglitest, vaid on vaja igaühe oskusi, teadmisi ja õiget suhtumist,» lisas Ottis.

Küberolümpial peavad võistlejad kaitsma Suur-Utoopia tsivilisatsiooni Atlantist ja tema transpordisüsteemi küberrünnaku vastu. Ligipääs piirkonnale on keeruline tänu pidevatele tormidele – territooriumile ei ole võimalik läheneda õhust ega merelt. Kohalik transport on sõltuvuses drooniliiklusest.

Droonivõrku on hiljuti tabanud pidevad rikked ning kogu Utoopia on halvatud, kui liiklus võrgus katkeb. Tõenäoliselt on toimumas suuremahuline küberrünnak vaenulike välisjõudude poolt. Võistlusülesandeks on võita tagasi kaaperdatud droonid ja saada võrk oma kontrolli alla.

Põistlustulle asuvad 30 osalejat, võistlevad ka Eestis õppivad kolm välismaalast Jaapanist, Etioopiast ja Gruusiast. Põhivõistlusele pääses edasi poistega rammu katsuma ka üks tütarlaps.